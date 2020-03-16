Александр Пашков: Нельзя исключать приостановку плей-офф КХЛ из-за коронавируса

– Сейчас трудно говорить, какие меры примет КХЛ, но в сложившейся ситуации нельзя исключать ничего, вплоть до самых кардинальных, в том числе и приостановку плей-офф или вообще отмены оставшейся части соревнования. Если лига после консультаций с Минздравом и другими ответственными органами государственной власти сочтет необходимым прекратить нынешний сезон, то другого выхода нет, – цитируют Пашкова «Известия».
Напомним, что 14 марта пресс-служба «Йокерит» сообщила о прекращении выступлений команды в плей-офф КХЛ в связи с пандемией коронавируса. До конца мая в Финляндии введен запрет на проведение всех массовых мероприятий с количеством человек, превышающим 500.
17 марта в КХЛ должно пройти совещание по поводу возможного переноса матчей, как минимум, на две недели.
Второй раунд Кубка Гагарина стартует завтра матчем полуфинала Восточной конференции между «Барысом» и «Сибирью».
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