Александр Пашков: Нельзя исключать приостановку плей-офф КХЛ из-за коронавируса Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал возможность остановки плей-офф КХЛ из-за коронавируса.

– Сейчас трудно говорить, какие меры примет КХЛ, но в сложившейся ситуации нельзя исключать ничего, вплоть до самых кардинальных, в том числе и приостановку плей-офф или вообще отмены оставшейся части соревнования. Если лига после консультаций с Минздравом и другими ответственными органами государственной власти сочтет необходимым прекратить нынешний сезон, то другого выхода нет, – цитируют Пашкова «Известия».

Напомним, что 14 марта пресс-служба «Йокерит» сообщила о прекращении выступлений команды в плей-офф КХЛ в связи с пандемией коронавируса. До конца мая в Финляндии введен запрет на проведение всех массовых мероприятий с количеством человек, превышающим 500.

17 марта в КХЛ должно пройти совещание по поводу возможного переноса матчей, как минимум, на две недели.

Второй раунд Кубка Гагарина стартует завтра матчем полуфинала Восточной конференции между «Барысом» и «Сибирью».