Источник: «Барыс» снялся с плей-офф КХЛ из-за коронавируса «Барыс» отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал Derzhi.

Отмечается, что матчи между «Сибирью» и «Барысом» не состоятся по причине того, что в Казахстане введено чрезвычайное положение из-за COVID-19. Таким образом, «Барыс» не сможет уехать из страны, а новосибирский клуб не получит разрешения на въезд.

В ближайшие часы руководство лиги должно решить, целесообразно ли продолжать турнир в подобных условиях.

Отметим, что 17 марта команды должны были сыграть в рамках второго раунда плей-офф Восточной конференции.

Ранее, пресс-служба «Йокерита» сообщила о прекращении выступлений команды в плей-офф КХЛ в связи с пандемией коронавируса. До конца мая в Финляндии введен запрет на проведение всех массовых мероприятий с количеством человек, превышающим 500.