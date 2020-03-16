«Сибирь» отменила продажу билетов на домашние матчи с «Барысом» Пресс-служба «Сибири» выступила с официальным обращением по поводу ситуации с матчами второго раунда плей-офф Восточной конференции против «Барыса».

– В связи с тем, что в Республике Казахстан введен режим Чрезвычайного положения, ХК «Барыс» не сможет провести матчи полуфинала Конференции «Восток» в Нур-Султане. Таким образом, продажа билетов на домашние матчи 21 и 23 марта остановлена, – говорится в пресс-релизе новосибирского клуба.

Ранее стало известно о том, что «Барыс» снялся с плей-офф КХЛ из-за запрета на проведение в Казахстане массовых мероприятий, а также закрытие границы. Также сможет продолжить свое участие на турнире и «Йокерит».

В ближайшие часы руководство лиги должно решить, целесообразно ли продолжать турнир в подобных условиях.