Виталий Давыдов: Обладатель Кубка Гагарина может быть определен по итогам «регулярки»

– Можно упростить ситуацию. В этом сезоне уже сыгран полноценный чемпионат из 62 матчей, по его итогам и определить обладателя Кубка Гагарина и всех призеров. Тем самым не потеряем для истории сезон – и сохраним спортивный принцип, – цитирует Давыдова Russia Hockey.
При таких раскладах победу одержит ЦСКА, набравший 94 очка по итогам «регулярки». По 93 очка набрали СКА и «Ак Барс».
Напомним, что 17 марта в КХЛ пройдет совещание по поводу возможного переноса матчей Кубка Гагарина из-за коронавируса. Даты матчей плей-офф могут быть сдвинуты как минимум на две недели.
Ранее стало известно об отказе в дальнейшем участии в плей-офф со стороны «Йокерита» и «Барыса».
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