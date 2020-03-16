Виталий Давыдов: Обладатель Кубка Гагарина может быть определен по итогам «регулярки» Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов допускает ситуацию, при которой победителем Кубка Гагарина станет команда, занявшая первое место по итогам регулярного сезона.

– Можно упростить ситуацию. В этом сезоне уже сыгран полноценный чемпионат из 62 матчей, по его итогам и определить обладателя Кубка Гагарина и всех призеров. Тем самым не потеряем для истории сезон – и сохраним спортивный принцип, – цитирует Давыдова Russia Hockey.

При таких раскладах победу одержит ЦСКА, набравший 94 очка по итогам «регулярки». По 93 очка набрали СКА и «Ак Барс».

Напомним, что 17 марта в КХЛ пройдет совещание по поводу возможного переноса матчей Кубка Гагарина из-за коронавируса. Даты матчей плей-офф могут быть сдвинуты как минимум на две недели.

Ранее стало известно об отказе в дальнейшем участии в плей-офф со стороны «Йокерита» и «Барыса».