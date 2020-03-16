Официально: «Барыс» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

– В связи с указом Президента Республики Казахстан о введении на территории страны чрезвычайного положения, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ, – говорится в заявлении.

Отметим, что 17 марта казахстанская команда должна была сыграть в рамках полуфинала Восточной конференции против «Сибири».

В ближайшие часы руководство КХЛ должно решить, целесообразно ли продолжать турнир в подобных условиях.

Ранее стало известно об отказе в дальнейшем участии в плей-офф со стороны «Йокерита», соперником которого должен был стать СКА.