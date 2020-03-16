Валерий Шанцев: Думаю, что Кубок Гагарина разыгрывать в сентябре будет нерационально Бывший генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев высказался на тему возможной приостановки КХЛ из-за пандемии коронавируса.

– Я бы просто прекратил это все на сегодняшний день на уровне первого этапа. Это чрезвычайная ситуация, поэтому в этом году не надо никому вручать Кубок Гагарина. Все зависит от того, какое будет принято решение руководством КХЛ. На мой взгляд, Кубок разыгрывать в сентябре будет нерационально, потому что уже поменяется состав команд, новые игроки придут, новые тренеры. Надо с чистого листа новый сезон начать, – цитирует Шанцева «РИА Новости».

Сегодня стало известно о том, что «Барыс» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ. Данное решение было принято после того, как в Казахстане было введено чрезвычайное положение.

Отметим, что 17 марта казахстанская команда должна была сыграть в рамках полуфинала Восточной конференции против «Сибири». Ранее от дальнейшего участия в плей-офф отказался «Йокерит», соперником которого должен был стать СКА.

Пока руководство КХЛ не приняло решение по поводу приостановки или отмены чемпионата.