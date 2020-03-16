Защитник «Локомотива» Крунвалль объявил о завершении карьеры (фото) Хоккеист провел в Ярославле восемь лет.

Шведский защитник и капитан «Локомотива» Стаффан Крунвалль объявил о завершении карьеры.

«Каждая история в жизни имеет свое начало и свой конец.

Конец моей истории получился не таким, как я мечтал, не таким, каким я видел его во сне, но это моя история.

За последние 8 лет мы вместе пережили множество удивительных моментов. Я буду помнить и перебирать эти моменты в своей памяти до тех пор, пока я живу.

Болельщики «Локомотива» всегда с теплотой относились ко мне и моим близким. Благодаря этому Ярославль стал для нас вторым домом, за что я и моя семья очень благодарны. Я также хочу сказать спасибо руководству, спонсорам, персоналу, тренерам и игрокам, с которыми я работал все эти годы. Особая благодарность Даниилу Апалькову и Егору Аверину, с которыми мне посчастливилось провести в «Локомотиве» все 8 лет и которые очень помогали мне на протяжении всего пути.

Спасибо за все хоккейному клубу «Локомотив» и городу Ярославлю.

Вперед, «Локо»!», - написал спортсмен в Instagram.

Напомним, Крунвалль перешел в «Локомотив» в 2012 году из «Северстали». Всего в КХЛ он провел 553 матча, забросил 59 шайб и сделал 161 результативную передачу. Защитник является участником Матча звезд КХЛ - 2013.

В составе сборной Швеции 37-летний хоккеист стал чемпионом мира в 2013 году.