Президент «Барыса» обратился к болельщикам команды Клуб из Нур-Султана был вынужден сняться с розыгрыша плей-офф КХЛ из-за коронавируса.

Президент «Барыса» Борис Иванищев поблагодарил болельщиков команды за поддержку в текущем сезоне.

«К сожалению, для всех нас сезон завершается совсем не так, как мы надеялись. Мы должны в первую очередь позаботиться о здоровье для себя и своих близких. Это был невероятно успешный и запоминающийся для «Барыса» сезон. От лица нашей организации, сотрудников, хоккеистов, тренерского штаба ХК «Барыс» благодарю Вас за фантастическую поддержку, которую мы получали на протяжении всего года!», - цитирует Иванищева пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня «Барыс» объявил о том, что снимается с розыгрыша плей-офф КХЛ текущего сезона. Данное решение принято в связи с указом Президента Республики Казахстан о введении на территории страны чрезвычайного положения.

Добавим, что ранее финский «Йокерит» объявил о прекращении выступления в КХЛ в текущем сезоне из-за ситуации с коронавирусом.