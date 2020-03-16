Легионеры «Салавата Юлаева» призывают приостановить плей-офф КХЛ Количество пострадавших из-за пандемии растет с каждым днем.

Легионеры уфимского клуба «Салават Юлаев» выступили с призывом к руководству КХЛ остановить плей-офф из-за коронавируса.

Линус Умарк, Юха Метсола и Теему Хартикайнен опубликовали на своих страницах в Instagram одинаковые посты с надписью: «Все, хватит. Остановите сначала этот вирус!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram It’s enough. Stop this virus. Публикация от Teemu Hartikainen (@thardy70) 16 Мар 2020 в 6:21 PDT

Напомним, ранее финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» приняли решение сняться с розыгрыша плей-офф КХЛ из-за коронавируса.