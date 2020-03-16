НХЛ может возобновить сезон 15 мая Тренировки планируется начать 29 апреля, несмотря на распространение эпидемии коронавируса.

Национальная хоккейная лига рассматривает восстановление сезона уже в мае.

Тренировки могут начаться 29 апреля, сообщает TSN. Лига рассчитывает, что эпидемия коронавируса пойдет на спад.

Сейчас хоккеистам разрешили вернуться в родные города, они могут отправиться в любую страну. После перелета они должны соблюдать карантин до конца марта.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.