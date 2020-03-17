КХЛ приостановила плей-офф на неделю для согласования нового формата с участием шести клубов Пока соревнования остановлены на неделю. Причина все та же — распространение эпидемии коронавируса.

КХЛ приняла решение о приостановке Кубка Гагарина на одну неделю для организации и согласования с госорганами нового формата проведения соревнований с участием шести российских клубов.

«Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время и опубликованы на официальных ресурсах Лиги. Информация о проведении чемпионата Молодежной хоккейной лиги будет сообщена дополнительно», — говорится на сайте лиги.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.