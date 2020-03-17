Президент ЦСКА: Перенос матчей плей-офф в другой город я себе не представляю Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал решение КХЛ приостановить плей-офф на неделю из-за коронавируса.

– Есть указ мэра Москвы свернуть массовые спортивные мероприятия в городе. Перенос матчей в другой город я себе не представляю. Лига приостановила сезон, и мы будем ждать, что будет дальше, – цитирует Есмантовича Sport24.ru.

ЦСКА завершил регулярный сезон на первом месте среди всех команд КХЛ, набрав 94 очка. В рамках первого раунда плей-офф подопечные Игоря Никитина со счетом 4-0 победи в серии с «Торпедо». Следующим соперником армейцев должно было стать московское «Динамо».

Ранее КХЛ приняла решение о приостановке плей-офф на одну неделю, чтобы согласовать новый формат проведения соревнований с участием шести российских клубов – СКА, ЦСКА, «Ак Барса», московского «Динамо», «Сибири» и «Салавата Юлаева».

Напомним, что «Йокерит» и «Барыс» отказались от дальнейшего участие в соревнованиях из-за коронавируса.