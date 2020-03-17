Стали известны лучшие игроки первого раунда плей-офф КХЛ

Пресс-служба КХЛ опубликовала имена хоккеистов, которые стали лучшими по итогам первого раунда плей-офф.
Лучшим вратарем признали Харри Сятери («Сибирь»). Финский голкипер провел на ноль два матча серии против «Автомобилиста» и отразил 96,1% бросков при коэффициенте надежности 1,45. Его команда вышла в следующий этап турнира.
Лучшим защитником стал Филип Ларсен («Салават Юлаев»). В серии против «Авангарда» он набрал четыре (1+3) очка.
Партнер Ларсена по команде Линус Умарк признан лучшим нападающим – в матчах с омским клубом он забил одну шайбу и отдал 11 ассистов. Отметим, что уфимский клуб одержал победу в серии (4-2).
Лучшим новичком стал защитник «Металлурга» Артем Минулин. Он набрал три (1+2) очка в пятиматчевой серии против «Барыса». К сожалению, магнитогорцы уступили в серии со счетом 4-1.
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