Вячеслав Фетисов: Только время покажет, правильным ли было решение приостановить КХЛ - Советский спорт
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17 марта 2020 12:36ХоккейКорегин Владислав

Вячеслав Фетисов: Только время покажет, правильным ли было решение приостановить КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов – о решении КХЛ приостановить плей-офф на неделю из-за коронавируса.

– Остановка КХЛ? Приняли решение и приняли. Весь мир принимает решение. Правильно или неправильно сделали – время покажет, – цитирует Фетисова Sport24.ru.

Ранее руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение о приостановке плей-офф на одну неделю, чтобы согласовать новый формат проведения соревнований с участием шести российских клубов – СКА, ЦСКА, «Ак Барса», московского «Динамо», «Сибири» и «Салавата Юлаева».

Напомним, что «Йокерит» и «Барыс» отказались от дальнейшего участие в соревнованиях из-за коронавируса.

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