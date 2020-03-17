ИИХФ отменила чемпионат мира в первом дивизионе Из-за коронавируса не состоятся соревнования в Словении и Польше.

Официальный сайт Международной федерации хоккея на льду объявил об отмене чемпионата мира в первом дивизионе в группа A и B.

Турниры должны были пройти в столице Словении Любляне и польском Катовице с 27 апреля по 3 мая. В группе A должны были сыграть сборные Франции, Австрии, Кореи, Словении, Венгрии и Румынии, а в группе B команды Литвы, Польши, Японии, Эстонии, Украины и Сербии.

Таким образом, ИИХФ на данный момент отменила все ближайшие турниры, кроме ЧМ-2020 в Швейцарии. Турнир должен пройти в Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая.