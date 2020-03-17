ВХЛ приостановила розыгрыш плей-офф до 24 марта

Руководство ВХЛ приняло решение приостановить розыгрыш Кубка Петрова из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
«В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции и рекомендациями Минспорта РФ Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России и клубами-участниками соревнований приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Петрова и Кубка Федерации с 18 до 24 марта 2020 года.
Далее Высшая хоккейная лига планирует продолжить чемпионат.
О датах возобновления игр плей-офф будет сообщено дополнительно».
На данный момент не завершены четвертьфинальные серии «Звезда» – «Хумо» (3:1), «СКА-Нева» – «Барс» (1:3), «Рубин» – «Югра» (2:2) и «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Нефтяник» (2:1).
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