ВХЛ приостановила розыгрыш плей-офф до 24 марта О датах возобновления соревнований будет сообщено дополнительно.

Руководство ВХЛ приняло решение приостановить розыгрыш Кубка Петрова из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

«В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции и рекомендациями Минспорта РФ Высшая хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея России и клубами-участниками соревнований приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Петрова и Кубка Федерации с 18 до 24 марта 2020 года.

Далее Высшая хоккейная лига планирует продолжить чемпионат.

О датах возобновления игр плей-офф будет сообщено дополнительно».

На данный момент не завершены четвертьфинальные серии «Звезда» – «Хумо» (3:1), «СКА-Нева» – «Барс» (1:3), «Рубин» – «Югра» (2:2) и «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Нефтяник» (2:1).