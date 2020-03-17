Рене Фазель: Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира Скорее всего, турнир не состоится.

Президент ИИХФ Рене Фазель подтвердил, что в ближайшее время чемпионат мира по хоккею, скорее всего, будет отменен.

«В данный момент мы оцениваем ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии, – заявил Фазель в интервью «РИА Новости». – Мы ведь понимаем, что необходимо выполнять контрактные обязательства. Очень скоро примем решение. Могу точно сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира, как это сделал УЕФА с Евро-2020.

Переносить чемпионат в другую страну тоже нет смысла, потому что проблема коронавируса есть везде. У меня практически нет сомнений в том, что мы не сможем провести соревнования. Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира, к сожалению».

Чемпионат мира по хоккею должны были принять Лозанна и Цюрих с 8 по 24 мая.

Ранее ИИХФ объявила об отмене всех ближайших соревнований, включая турниры чемпионата мира в низших дивизионах.