Профсоюз хоккеистов НХЛ предлагает провести плей-офф в августе и сентябре Регулярный чемпионат был приостановлен 13 марта.

Телеканал TSN рассказал подробности о переговорах профсоюза хоккеистов НХЛ с руководством лиги о возможных вариантах завершения сезона-2019/20.

Регулярный чемпионат может быть возобновлен в июле после проведения тренировочных лагерей. Хоккеисты предлагают начать розыгрыш Кубка Стэнли в августе, а завершить в сентябре.

В этом случае период межсезонья, включая драфт и рынок свободных агент придется на октябрь, а новый сезон начнется в ноябре.