«Ак Барс» выступает за досрочное завершение сезона КХЛ

– Хоккейный клуб «Ак Барс» обратился в КХЛ с обращением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020, без определения обладателя Кубка Гагарина. Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов.

В случае организации усеченного турнира плей-офф без участия в нем ХК «Барыс», ХК «Йокерит» и проведения данного турнира без болельщиков команд, спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в Чемпионате КХЛ, – говорится в заявлении.

Напомним, что Континентальная хоккейная лига была приостановлена до 10 апреля из-за коронавируса. Ранее от дальнейшего участия в плей-офф отказались «Барыс» и «Йокерит».

Что касается «Ак Барса», то по итогам регулярного сезона подопечные Дмитрия Квартальнова заняли первое место в Восточной конференции, набрав 93 очка. В первом раунде плей-офф казанцы обыграли «Нефтехимик» со счетом 4-0 в серии. В следующей стадии они должны были сыграть с «Салаватом Юлаевым».