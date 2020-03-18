Алексей Морозов – о досрочном завершении КХЛ: Пока ничего не могу сказать по этому поводу Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию, при которой сезон будет досрочно завершен из-за коронавируса.

– Я об этом пока не знаю, у меня идет совещание. Как узнаю новости, тогда и будем разговаривать, – цитирует Морозова «РИА Новости».

Напомним, что Континентальная хоккейная лига была приостановлена до 10 апреля. Ранее от дальнейшего участия в плей-офф отказались «Барыс» и «Йокерит».

Ранее «Ак Барс» на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором просит досрочно завершить сезон 2019/2020 из-за коронавируса.