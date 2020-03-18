Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией Президент КХЛ прокомментировал приостановку Кубка Гагарина из-за распространения пандемии коронавируса.

Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом. Он поблагодарил болельщиков за понимание после приостановки Кубка Гагарина.

«Хотел бы сказать слова благодарности всем, кто с пониманием относится к ситуации, в которой оказалась лига. Мир столкнулся с опасностью, люди пока не знают, как правильно на неё реагировать. Очевидно одно: только вместе мы справимся с ситуацией, найдем оптимальный выход, руководствуясь безопасностью болельщиков, игроков и сотрудников клубов», — приводит пресс-служба КХЛ слова Морозова.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.