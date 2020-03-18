«Ак Барс» снялся с сезона Клуб не собирается играть без зрителей и не поддерживает «формат шести».

Казанский «Ак-Барс» принял решение отказаться от участия в Кубке Гагарина. Ранее из-за пандемии коронавируса с розыгрыша снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».

«Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей. В настоящий момент чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса для команды, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семей», — говорится в заявлении «Ак Барса».

В клубе отметили, что в случае организации усеченного турнира плей-офф без участия в нем «Барыса», «Йокерита» и проведения данного турнира без болельщиков команд, спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.