«Ак Барс» снялся с сезона

Казанский «Ак-Барс» принял решение отказаться от участия в Кубке Гагарина. Ранее из-за пандемии коронавируса с розыгрыша снялись финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс».
«Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей. В настоящий момент чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса для команды, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семей», — говорится в заявлении «Ак Барса».
В клубе отметили, что в случае организации усеченного турнира плей-офф без участия в нем «Барыса», «Йокерита» и проведения данного турнира без болельщиков команд, спортивная составляющая такого турнира будет отсутствовать и снизит до минимального уровня чувство ценности победы в чемпионате КХЛ.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей Российский футбол остановлен до 10 апреля. Что дальше? Рассматриваем все возможные варианты от возобновления чемпионата в оговоренные сроки до полной отмены результатов сезона. 17.03.2020 15:40 Футбол Зибрак Артем Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Прядкин: Не надо сеять панику. Задача – доиграть сезон в полном объеме Президент РПЛ, переизбранный во вторник на новый пятилетний, рассказал о возможных сценариях завершения сезона, который в лучшем случае возобновится 10 апреля. 17.03.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей Куммола отменил ЧМ. Ждем официального сообщения Вице-президент ИИХФ из Финляндии Калерво Куммола уверен, что чемпионат мира по хоккею 2020 года, запланированный на 8-24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне, не состоится в намеченные сроки. 17.03.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав 4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил