Алексей Морозов: Можем не доиграть чемпионат Президент КХЛ прокомментировал приостановку Кубка Гагарина из-за распространения пандемии коронавируса.

Президент КХЛ Алексей Морозов не исключил, что розыгрыш Кубка Гагарина так и не будет продолжен. Он отметил, что главное — это здоровье людей.

«КХЛ может не продолжить розыгрыш Кубка Гагарина, так как здоровье людей для нас на первом месте. И, если ситуация сложится неблагоприятно, мы не сможем доиграть чемпионат. Но сейчас я не хочу об этом думать. КХЛ будет делать все для того, чтобы продолжить чемпионат после того, как угроза здоровью болельщиков и игроков пройдет», — приводит пресс-служба КХЛ слова Морозова.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.