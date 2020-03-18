«Нефтехимик» продлил контракт с Буцаевым Соглашение с главным тренером клуба из Нижнекамска продлено на один год.

Нижнекамский «Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым. Срок соглашения — один год. «ХК «Нефтехимик» заключил новый однолетний контракт с главным тренером Вячеславом Геннадьевичем Буцаевым. Специалист возглавляет нашу команду с конца декабря 2018 года. В прошедшем сезоне «Волки» пробились в плей-офф», — говорится в сообщении пресс-службы «Нефтехимика». В первом раунде плей-офф нижнекамцы проиграли серию казанскому «Ак Барсу». Розыгрыш Кубка Гагарина на данный момент приостановлен.