«Нефтехимик» продлил контракт с Буцаевым

Нижнекамский «Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером команды Вячеславом Буцаевым.
Срок соглашения — один год.
«ХК «Нефтехимик» заключил новый однолетний контракт с главным тренером Вячеславом Геннадьевичем Буцаевым. Специалист возглавляет нашу команду с конца декабря 2018 года. В прошедшем сезоне «Волки» пробились в плей-офф», — говорится в сообщении пресс-службы «Нефтехимика».
В первом раунде плей-офф нижнекамцы проиграли серию казанскому «Ак Барсу». Розыгрыш Кубка Гагарина на данный момент приостановлен.
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