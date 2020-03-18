У Радулова не обнаружили коронавируса Перед тем, как регулярный чемпионат НХЛ приостановили, российский нападающий «Далласа» пропустил два матча из-за простуды.

Журналист Dallas Morning News Мэттью Дефранкс в своем твиттере написал о том, что тест российского нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова на коронавирус оказался отрицательным.

Дефранкс отметил, что информацию он получил от представителей клуба. Весь процесс проведения теста на COVID-19 занял неделю.

Напомним, что ранее Радулов ранее опровергал сообщения СМИ о том, что он якобы заразился коронавирусом. Вместе с тем, накануне паузы в чемпионате Александр не тренировался с командой шесть дней и пропустил два матча.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на неопределенный срок 12 марта.