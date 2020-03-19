Владимир Тарасенко: С коронавирусом надо бороться всем вместе Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» обратился к болельщикам.

Форвард чемпиона НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в инстаграм-сторис обратился к болельщикам по поводу ситуации с распространением коронавируса:

«Привет всем. Конечно, печально не играть в хоккей в это время года, но здоровье превыше всего. Те, кто говорят, что это несерьёзно, подумайте о тех, кто потерял друзей, знакомых из-за этого вируса. Проблема есть, и с ней надо бороться всем вместе. Заботясь о себе, вы помогаете всем остальным в этом мире. Здоровья вам и вашим близким».

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен на неопределенное время 12 марта.