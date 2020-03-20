«Барыс» и «Куньлунь» интересуются Червенкой 34-летний чех покинул КХЛ в 2015 году.

Бывший форвард «Авангарда» Роман Червенка может вернуться в Континентальную хоккейную лигу. Как сообщает «БИЗНЕС Online», в услугах 34-летнего игрока заинтересованы «Барыс» и «Куньлунь».

Отмечается, что казахстанский клуб нуждается в креативных хоккеистах в атакующую линию, а китайской команде игрок такого уровня может помочь улучшить результаты в лиге.

Напомним, что помимо омского клуба, Червенка выступал в КХЛ за СКА и «Лев». В общей сложности он сыграл в лиге 282 матча, набрав 232 (106+126) очка.

В составе армейцев чешский форвард становился обладателем Кубка Гагарина (2015). Также он является чемпионом мира 2010 года.