Источник: Знарок продлит контракт со «Спартаком»

Российский специалист Олег Знарок останется на посту главного тренера московского «Спартака».
«Олег Знарок продолжит работу со «Спартаком» в следующем сезоне. О продлении контракта клуб объявит после того, как все детали будут согласованы его высшим руководством», – сообщил источник агентства.
Напомним, Знарок возглавил столичный клуб в апреле 2019 года, подписав соглашение по схеме «1+1».
В текущем сезоне красно-белые заняли пятое место в Западной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина уступили московскому «Динамо» (2-4).
А будет ли он человеком? Риторический вопрос о судьбе Андрея Аршавина Андрей Аршавин подал в суд на свою первую жену, мать троих его детей Юлию Барановскую (на вторую тоже подал в суд, но это уже другая история). 19.03.2020 17:30 Футбол Ключникова Анастасия На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья Крутой хоккейный челлендж с туалетной бумагой: КХЛ присоединится? Как проводят время карантина хоккеисты 20.03.2020 08:00 Хоккей Кузютина Елена 4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса.
13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай