Источник: Знарок продлит контракт со «Спартаком» Об этом сообщает агентство «РИА Новости», ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

Российский специалист Олег Знарок останется на посту главного тренера московского «Спартака».

«Олег Знарок продолжит работу со «Спартаком» в следующем сезоне. О продлении контракта клуб объявит после того, как все детали будут согласованы его высшим руководством», – сообщил источник агентства.

Напомним, Знарок возглавил столичный клуб в апреле 2019 года, подписав соглашение по схеме «1+1».

В текущем сезоне красно-белые заняли пятое место в Западной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина уступили московскому «Динамо» (2-4).