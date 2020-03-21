Вратарь сборной Чехии Вилл может перейти из «Регле» в «Трактор» В ноябре 27-летнего чеха признали лучшим голкипером на «Кубке Карьяла».

Вратарь шведского клуба «Регле» и сборной Чехии Роман Вилл может продолжить карьеру в КХЛ. «БИЗНЕС Online» сообщает, что Вилл уже согласовал контракт с «Трактором» и 1 мая станет игроком челябинского клуба.

В нынешнем сезоне Роман сыграл 34 матча в чемпионате Швеции, одержал 23 победы, пропуская в среднем 2,12 шайбы и отражая 92,1% бросков.

В 2014-м Вилл подписал контракт с «Колорадо Эвеланш», но заиграть в НХЛ ему так и не удалось. В составе «лавин» он сыграл только один матч. За «Регле» он выступает с прошлого года.

«Трактор» не попал в Кубок Гагарина, заняв предпоследнее 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.