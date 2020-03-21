Чемпионат мира по хоккею отменен Причина все та же – пандемия коронавируса в мире.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение об отмене мужского чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

Турнир должен был состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне с восьмого по 24 мая. Ранее IIHF уже отменила ряд турниров, таких как юниорский чемпионат мира и женский чемпионат мира.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.