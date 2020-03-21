ФХР: Понимаем необходимость отмены ЧМ-2020 Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира из-за пандемии коронавируса в мире.

ФХР признала отмену чемпионата мира 2020-го года, который должен был состояться в Швейцарии, насущной необходимостью. Организация отметила, что здоровье и безопасность людей превыше всего.

«Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решения ИИХФ, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью. <…> Национальная сборная России, как и все другие сборные системы ФХР, продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022», — говорится в заявлении ФХР.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.