«Сочи» продлил контракт с нападающим Томилиным Артем выступает за «леопардов» с 2016 года.

Официальный сайт ХК «Сочи» сообщил о продлении контракта с 28-летним нападающим Артемом Томилиным. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Томилин выступает за «Сочи» с 2016 году. Всего на его счету в КХЛ 131 матч и 21 очко (10 голов + 11 результативных передач). В регулярном чемпионате-2019/20 Артем отыграл 48 матчей и набра 8 очков (5+3), в среднем проводя на льду 13 минут 18 секунд.