Владислав Третьяк: Чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ должны быть доведены до логического конца Президент ФХР прокомментировал отмену чемпионата мира и перспективы завершения клубного сезона.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что отмена чемпионата мира в Швейцарии не является поводом для того, чтобы откладывать дела.

«Подготовка к следующему сезону уже началась, – заявил Третьяк в интервью «РИА Новости». – Мы благодарим болельщиков за поддержку, игроков, тренеров, всех, кто работает с нашими командами – за кропотливый труд, который мы обязательно перенесём на следующий сезон.

В то же время, хоккейный сезон еще не закончен. Мы надеемся, что чемпионаты России, детские и юношеские соревнования будут доиграны.

Чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ должны быть доведены до логического конца и определить чемпионов, когда мы получим разрешение на проведение соревнований и всей страной, всем миром победим этот вирус, который вмешался в наши планы, но только сделал нас более ответственными и сильными».

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая.

Розыгрыш плей-офф КХЛ был прерван до 10 апреля.