Рене Фазель: ЧМ-2023 должен пройти в Санкт-Петербург, все прояснит конгресс ИИХФ СМИ сообщали, что из-за отмены турнира в Швейцарии следующие чемпионаты могут быть сдвинуты на год.

Международная федерация хоккея на льду сегодня официально отменила чемпионат мира в элитном дивизионе, матчи которого должны были пройти в Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая. Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что ситуация с проведением следующих турниров прояснится на следующем конгрессе организации либо в конце мая, либо в середине июня.

Вот, что рассказал Фазель в интервью ТАСС:

«По состоянию на сегодня чемпионат мира в следующем году пройдет в Белоруссии и Латвии, в 2022 году – в Финляндии, в России – в 2023-м, в 2024-м – в Чехии, в 2025-м – в Швеции и Дании. Ничего не поменялось, но вы сами знаете, какая сейчас особенная ситуация. У людей есть особенные запросы и требования.

Ситуация непростая, мы отменили чемпионат мира, сейчас нам надо проанализировать ситуацию и понять, возможно ли что-то решить на ближайшем конгрессе. Многие люди спрашивают по поводу переноса турнира в Швейцарии, но сейчас слишком рано это обсуждать, ситуация меняется каждый день.

Нам нужно смотреть, какова будет повестка конгресса, что на нем будет предложено. Будем идти шаг за шагом».