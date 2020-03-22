Форвард «Барыса» Михайлис провел тренировку в домашних условиях (видео) Ранее пресс-служба КХЛ сообщила о приостановке всех матчей из-за пандемии коронавируса.

Нападающий казахстанского «Барыса» Никита Михайлис поддерживает форму во время карантина.

Сегодня, 22 марта пресс-служба КХЛ опубликовала видео, где нападающий занимается на роликовых коньках и со снаряжением для индор-хоккея.

Тренироваться можно даже дома. Что и делает нападающий @AstanaBarys Никита Михайлис. pic.twitter.com/urWX5lEbUd — КХЛ (@khl) March 22, 2020

На сегодняшний день из-за коронавируса скончались больше 13 тысяч человек.