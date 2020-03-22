Генменеджер «Айлендерс» – о переходе Сорокина: В следующем сезоне он будет здесь Российский хоккеист был задрафтован клубом в 2014 году под общим 78-м номером.

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло высказался о возможном переходе голкипера московского ЦСКА Ильи Сорокина.

«Все говорит о том, что он будет здесь в следующем сезоне», – приводит слова функционера Lighthouse Hockey.

24-летний Сорокин выступает за армейцев с 2014 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ он провел 60 матчей и пропустил 54 шайбы. В плей-офф он отыграл четыре матча и пропустил две шайбы.