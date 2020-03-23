Илья Ковальчук: Занимайтесь дома спортом, несмотря на карантин (видео) Регулярный чемпионат НХЛ прерван из-за коронавируса.

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук поддерживает форму в домашних условиях во время вынужденной паузы.

Хоккеист выложил в Instagram видео, на котором тренируется вместе с женой.

«В сложное время для всех поддержим друг друга. Берегите себя и своих близких, а главное родителей, бабушек, дедушек... Очень важно.

P. S. Занимайтесь физкультурой дома, снимайте видео, выкладывайте в ленту, давай заниматься вместе. Выберу 3-5 лучших, пришлю подарок», - написал Ковальчук.

Напомним, по ходу текущего сезона Ковальчук перешел из «Лос-Анджелеса» в «Монреаль», а оттуда в «Вашингтон». Всего на счету россиянина 26 (10+16) очков в регулярном чемпионате 2019/20. «Кэпиталз» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.