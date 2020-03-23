«Трактор» приостановил тренировочный процесс до 6 апреля из-за коронавируса - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
23 марта 2020 09:46ХоккейНечаев Юрий

«Трактор» приостановил тренировочный процесс до 6 апреля из-за коронавируса

Количество пострадавших от пандемии растет с каждым днем.

Руководство «Трактора» приняло решение приостановить тренировочный процесс до 6 апреля.

«Руководство хоккейного клуба «Трактор» приняло решение временно приостановить тренировочный процесс всех команд системы «Трактор». Распоряжение вступает в силу сегодня, 23 марта, и будет действовать до 6 апреля. Данное решение продиктовано, прежде всего, заботой о здоровье хоккеистов. «Трактор» призывает всех болельщиков по возможности придерживаться режима самоизоляции, соблюдать все профилактические меры», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, «Трактор» завершил регулярный чемпионат КХЛ на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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