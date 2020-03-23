«Трактор» приостановил тренировочный процесс до 6 апреля из-за коронавируса

Руководство «Трактора» приняло решение приостановить тренировочный процесс до 6 апреля.
«Руководство хоккейного клуба «Трактор» приняло решение временно приостановить тренировочный процесс всех команд системы «Трактор». Распоряжение вступает в силу сегодня, 23 марта, и будет действовать до 6 апреля. Данное решение продиктовано, прежде всего, заботой о здоровье хоккеистов. «Трактор» призывает всех болельщиков по возможности придерживаться режима самоизоляции, соблюдать все профилактические меры», - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Напомним, «Трактор» завершил регулярный чемпионат КХЛ на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 300 тыс. человек, около 13 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Сезон НХЛ пора закрыть, а чемпионат мира перенести в Китай Во вторник в НХЛ официально зафиксирован первый случай заболевания новым вирусом. 18.03.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей Панарин расправился с калиткой, Радулов здоров как бык, а Дон Черри опять дымит (видео) «Советский спорт» печально листает ленту хоккейных новостей за последние сутки.
19.03.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Новый закон о трансферах и дело Задорова Как избежать проблем 90-х при принятии новых законодательных инициатив, которые должны урегулировать спортивные переходы в иностранные клубы. 21.03.2020 20:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай