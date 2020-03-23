Сейв Кошечкина признан лучшим в первом раунде плей-офф КХЛ (видео) Соревнования прерваны из-за коронавируса.

КХЛ опубликовала 10 лучших сейвов вратарей в первом раунде плей-офф.

Лучшее спасение совершил голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин. В тройку лучших также вошли сейвы Ильи Ежова из «Витязя» и Александра Ермоленко из московского «Динамо».

Напомним, «Металлург» проиграл серию 1/4 финала Восточной конференции «Барысу» со счетом 1-4.

Плей-офф КХЛ приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса.