Форвард «Трактора» Гика: Надеюсь скоро начать тренировки в зале, если разрешат Нападающий «Трактора» Томаш Гика рассказал, чем занимается во время карантина.

– У нас все хорошо, отдыхаем дома, стараемся не выходить лишний раз, разве что за продуктами пару раз в неделю. Сейчас больше времени провожу вместе со всей семьей. Смотрим фильмы, общаемся, играем в карты. Скоро начну тренировки в зале, но тут многое зависит от того, будет ли он открыт и будет ли работать тренер. Если нет, то буду тренироваться дома, нужно подождать, ничего тут не поделаешь, – цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего чеха 49 поединков, в которых он набрал 34 (17+17) очков.

Напомним, что «Трактор» занял предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции. До зоны плей-офф екатеринбуржцам не хватило восьми очков. Команда одержала 25 побед и потерпела 37 поражений с общей разницей забитых и пропущенных шайб «-29»

Континентальная хоккейная лига была приостановлена до 10 апреля.