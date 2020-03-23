СКА потренировался в тренажерном зале (фото) - Советский спорт
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23 марта 2020 15:48ХоккейКорегин Владислав

СКА потренировался в тренажерном зале (фото)

Пресс-служба СКА сообщила о том, что команда провела занятие в тренажерном зале.

– Сегодня тренировались в зале. И, конечно, без фотогалереи эта тренировка не была бы полноценной. Усердие в картинках, – говорится в сообщении.

Континентальная хоккейная лига была приостановлена до 10 апреля из-за коронавируса. В регулярном сезоне СКА занял второе место в Западной конференции, набрав 93 очка.

В первом раунде плей-офф подопечные Алексея Кудашова победили «Витязь» в серии со счетом 4-0. Следующим соперником команды должен был стать «Йокерит», но финский клуб отказался от дальнейшего выступления в турнире.

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