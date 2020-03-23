Алексей Кудашов: СКА продолжает подготовку к играм – сезон пока не отменен Главный тренер СКА Алексей Кудашов рассказал о ситуации в команде во время приостановки плей-офф КХЛ из-за коронавируса.

– Ждем решения лиги. Сезон не отменен, все это понимают и готовятся играть. Пока нет какого-то сигнала, мы работаем. Мы не знаем точных дат, поэтому чередуем развивающие и поддерживающие тренировки. Стало спокойнее: игр нет, нервов не так много тратится. В принципе, хорошо, что у нас есть возможность тренироваться, общаться и заниматься любимым делом. Чемпионат нужно довести до конца, – цитирует Кудашова пресс-служба армейцев.

Алексей Кудашов: «Нужно все доводить до конца».



Главный тренер СКА рассказал о том, как команда вернулась к тренировкам после выходных:https://t.co/PKfJnei2hc pic.twitter.com/vhGvopb5wC — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 23, 2020

Континентальная хоккейная лига была приостановлена до 10 апреля из-за коронавируса. В регулярном сезоне СКА занял второе место в Западной конференции, набрав 93 очка.

В первом раунде плей-офф армейцы победили «Витязь» в серии со счетом 4-0. Следующим соперником команды должен был стать «Йокерит», но финский клуб отказался от дальнейшего выступления в турнире.