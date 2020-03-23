Ежов продлил контракт с «Витязем» Голкипер «Витязя» Илья Ежов заключил новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Согласно источнику, 30-летний вратарь подписал контракт до 30 апреля 2022 года.

Ежов перешел в подмосковный клуб перед началом текущего сезона. Он провел за «Витязь» 48 матчей, в которых команда одержала 14 побед, имея средний процент отраженных бросков 90,4. Ранее он выступал за СКА, «Ладу» и «Нефтехимик».

«Витязь» занял седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного сезона. В первом раунде плей-офф подмосковный клуб уступил СКА в серии со счетом 0-4.