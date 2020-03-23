НХЛ не планирует сокращать число матчей «регулярки» Чемпионат в данный момент приостановлен из-за распространения пандемии коронавируса.

НХЛ не собирается сокращать число матчей регулярного чемпионата. Клубам осталось провести от 10-ти до 13-ти матчей в нынешнем первенстве.

Об этом сообщает пресс-служба Лиги. Однако не уточняется, в каком формате продолжится турнир, и когда он возобновится.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.