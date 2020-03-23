Регулярный чемпионат НХЛ может пройти без зрителей Национальная хоккейная лига рассматривает вариант, при котором матчи «регулярки» пройдут при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Оставшиеся матчи «регулярки» НХЛ могут состояться, пусть и без зрителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы лиги.

«Еще слишком рано говорить об обстоятельствах момента, когда нам разрешат играть. Но мы готовы следовать директивам органов здравоохранения. Все решения относительно календаря и ключевых дат в календаре будут приниматься после обсуждений. Так что все стороны примут лучшее решение относительно сценариев возможного возобновления сезона и расписания», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НХЛ не собирается сокращать число матчей регулярного чемпионата. Клубам осталось провести по 10-13 матчей в нынешнем первенстве. Не уточнялось, в каком формате продолжится турнир, и когда он возобновится.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.