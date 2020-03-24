«Мэдисон Сквер Гарден» предложили переоборудовать под больницу

Руководство арены готово предложить властям города и штата и свои помещения в качестве больницы, сообщил журналист ESPN Кит Ольберманн в твиттере.
Губернатор штата Эндрю Куомо пока отказался от предложения, но если такая необходимость появится, власти могут вернуться к обсуждению этого варианта.
Напомним, «Мэдисон Сквер Гарден» является домашней ареной для клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают российские легионеры Артемий Панарин, Павел Бучневич, Игорь Шестеркин и Александр Георгиев.
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