Владимир Крикунов: Пока я верю, что Кубок Гагарина можно продолжить - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
24 марта 2020 12:05Хоккей

Владимир Крикунов: Пока я верю, что Кубок Гагарина можно продолжить

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал перспективы завершения розыгрыша Кубка Гагарина.

- Какое будет развитие событий? Тут я даже гадать не буду. В том, что у нас эпидемию погасят, никаких сомнений. Справимся с вирусом так же, как в Китае это сделали. А насчет плей-офф… Пока я верю, что Кубок Гагарина можно продолжить, - цитирует Крикунова «Матч ТВ».

Ранее глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ должны быть доведены до логического конца и определить чемпионов.

Напомним, что розыгрыш плей-офф КХЛ был приостановлен до 10 апреля.

Панарин упражняется с шуруповертом, а Ковальчук – с женой Глядя на то, что вытворяют россияне в свободное от хоккея время голкипер «Бостона» Тукка Раск задумывается о завершении карьеры. 23.03.2020 11:00 Хоккей Федоровский Александр
Дмитрий Живоглядов: Не знаю, как Семин будет совмещать тренировки с самоизоляцией 25-летний защитник «Локомотива» рассказал о буднях вице-чемпионов России во время вынужденного перерыва в чемпионате. 23.03.2020 20:15 Футбол Григорьевская Юлия
Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
ATP и WTA опубликовали «замороженные» рейтинги Хачанов понабивал рулон туалетной бумаги, бросив вызов Медведеву, Дзюбе, Черышеву и Смолову (видео) Теннисный сезон приостановлен до лета, ATP и WTA отменили восемь турниров
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Артем Дзюба: В России всегда так: пока жареным не запахнет, никто не шелохнется Лидер «Зенита» и сборной России дал большое интервью официальному сайту питерского клуба. Приводим главное. 23.03.2020 19:30 Футбол
Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
12:42 ММА Глава UFC сделал важное заявление о поединке Нурмагомедова и Фергюсона
12:31 Хоккей Борис Миронов: Если две команды уже снялись с плей-офф, нужно завершать чемпионат
12:28 ММА Лобов хочет подраться с другом Нурмагомедова
12:27 Футбол Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в мире
12:05 Хоккей Владимир Крикунов: Пока я верю, что Кубок Гагарина можно продолжить
12:03 Футбол «Наполи» планирует купить Иммобиле
11:48 Олимпиада Источник: Япония согласится на перенос ОИ-2020
11:32 Футбол «МЮ» может выкупить Игало у «Шанхай Шеньхуа»
11:31 Футбол Кокорин признан лучшим игроком РПЛ по итогам марта
11:24 Биатлон Вольфганг Пихлер: Если Нильссон научиться стрелять, это будет очень сильная биатлонистка
11:09 Футбол Нападающий ЦСКА Нисимура вернулся в Японию
10:50 Футбол Кавани может перейти в «Бока Хуниорс»
10:30 Футбол «Манчестер Сити» заинтересовался защитником «Брешии»
10:29 Футбол Федотов признан лучшим тренером РПЛ в марте
10:19 Фигурное катание Алена Леонова: Отмена чемпионата мира – удар по фигуристам
10:11 Футбол Гол Фернандеса признан самым красивым в РПЛ в марте
09:42 Футбол Стадион «Пакаэмбу» в Бразилии переоборудуют в больницу
09:19 Футбол «Наполи» отказался от решения возобновить тренировки
09:11 Хоккей «Мэдисон Сквер Гарден» предложили переоборудовать под больницу
08:56 Футбол Чемпионат Австралии по футболу приостановлен из-за коронавируса
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика