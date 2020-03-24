Владимир Крикунов: Пока я верю, что Кубок Гагарина можно продолжить Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал перспективы завершения розыгрыша Кубка Гагарина.

- Какое будет развитие событий? Тут я даже гадать не буду. В том, что у нас эпидемию погасят, никаких сомнений. Справимся с вирусом так же, как в Китае это сделали. А насчет плей-офф… Пока я верю, что Кубок Гагарина можно продолжить, - цитирует Крикунова «Матч ТВ».

Ранее глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ должны быть доведены до логического конца и определить чемпионов.

Напомним, что розыгрыш плей-офф КХЛ был приостановлен до 10 апреля.