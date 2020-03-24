Борис Миронов: Если две команды уже снялись с плей-офф, нужно завершать чемпионат Старший тренер «Нефтехимика» Борис Миронов - о перспективах завершения розыгрыша Кубка Гагарина.

- Остановка плей-офф - это правильное решение. Хоккей хоккеем, но человеческая жизнь дороже всего на свете. Если две команды уже снялись с плей-офф, то это уже не плей-офф. Нужно завершать чемпионат. «Йокериту» и «Барысу» было по силам побороться за Кубок Гагарина в этом году, и им будет обидно, если плей-офф продлится без них, - цитирует Миронова «РИА Новости».

Ранее глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что чемпионаты КХЛ, ВХЛ, МХЛ должны быть доведены до логического конца и определить чемпионов.

Напомним, что 16 марта «Барыс» объявил о том, что снимается с розыгрыша плей-офф КХЛ текущего сезона из-за коронавируса. Ранее о прекращении выступления в Кубке Гагарина объявил финский «Йокерит».

Добавим, что розыгрыш плей-офф был приостановлен до 10 апреля.