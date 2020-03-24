Денис Зернов: Все хотят побороться за Кубок Гагарина Нападающий «Авангард» Денис Зернов – приостановке розыгрыша Кубка Гагарина.

– Думаю, ребята заслужили доиграть сезон, потому что они готовились, вышли во второй раунд. Все хотят побороться за Кубок. Что касается варианта играть без зрителей, то это очень тяжело. Потому что мы играем для зрителей, совсем другие эмоции.

Как отношусь к возможному возвращению в плей-офф из-за отказа «Барыса» и «Йокерита»? Думаю, эмоции уже не те будут. Это несправедливо, считаю. Но если будет такая ситуация, что позвонят и скажут играть, то будем, - цитирует Зернова «Матч ТВ».

Напомним, что 16 марта «Барыс» объявил о том, что снимается с розыгрыша плей-офф КХЛ текущего сезона из-за коронавируса. Ранее о прекращении выступления в Кубке Гагарина объявил финский «Йокерит».

В серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4.

Добавим, что турнир был приостановлен до 10 апреля.