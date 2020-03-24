Быков рассказал, как Швейцария переживает коронавирус: Молодежь шляется компаниями На данный момент от этой болезни скончались больше 16 тысяч человек.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поведал «Матч ТВ» о жизни Швейцарии во время пандемии коронавируса.

«Как и везде в Европе, идет борьба с коронавирусом. Власти делают все, чтобы люди относились к этой проблеме всерьёз и с пониманием, вели себя дисциплинированно. Но молодёжь особо не слушает. Им же занятия в школе отменили. Делать нечего, вот они и шляются компаниями. А законы теперь строгие. Больше пяти человек собираться нельзя. Есть уже прецеденты, что выписывают штрафы.

До двух тысяч швейцарских франков. Я бы штрафы ещё повысил. Может, удар по финансам заставит людей включить совесть. Есть ли паника? Я бы не сказал. Но народ переживает, закупает продукты впрок. Перебоев с едой нет. В магазинах расставили перегородки, чтобы не было много народу рядом и было все цивильно по санитарным нормам», – сказал хоккейный специалист.